Bankacılar mevduat yarışında: Faiz oranları yüzde 50'yi aşıyor!

Yılsonunun yaklaşması, bilanço hedeflerinin baskısı sektördeki mevduat yarışını kızıştırdı. 10-20 bin liralık TL mevduatlara bile yüzde 40,5’in altında faiz önerilmiyor, miktar yükseldikçe mevduat faiz oranları yüzde 50’yi aşıyor.

Bankacılık sektöründe yılın son ayıyla birlikte hedeflerin gerçekleştirilmesi, bilançoların daha iyi görünmesi için en çok çaba gösterilen günlere girildi. Bankaların kendi hedeflerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) getirdiği kur korumalı mevduattan standart TL mevduata dönüşüm hedefleri de bulunuyor.

Hem bilanço makyajlama hem de hedefler için standart TL mevduat faizleri son dönemlerin en yüksek seviyelerine çıktı. Düşük miktarlara yani 10-20 bin liralara bile bankalarda şu an standart TL mevduat faizi yüzde 42,5’in altına inmiyor, 100 milyon lira aşıldığında ise yüzde 50-55 TL mevduat faizleriyle karşılaşmak sürpriz değil.

Bankacılık sektörünün faiz artırım süreci yeni Merkez Bankası yönetiminin parasal sıkılaştırma ile sadeleşme ve normalleşme politikalarıyla da yakından ilgili. Merkez Bankası kur korumalı mevduattan çıkış standart TL mevduata geçiş hedefleri doğrultusunda kararlar alırken bunlar da TL mevduat faizlerine yukarı yönlü katkı yapıyor.

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, bankacılık sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre özellikle bu hafta standart TL mevduat faizlerinde hızlı bir yükseliş yaşandı. En çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizinin yanı sıra 32 gün, 46 gün vadeli TL mevduat faizleri de yüzde 40’ın üzerine çıktı.

SEKTÖRDE YÜZDE 40,5'İN ALTINDA FAİZ KALMADI

Kısa vadelerde sektörde neredeyse yüzde 40,5’in altına TL mevduat faizi kalmadı ve bu faiz oranı 10-20 bin liralık görece düşük sayılabilecek tasarruf miktarlarına bile uygulanıyor.

Standart TL mevduattaki miktar büyüdükçe 3 ay ve daha düşük vadelerdeki TL mevduat faizleri de yükseliyor. Bankacılık sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 32 gün vadede en düşük miktarlara yüzde 40,5 faiz önerilirken tasarruf miktarı 100 bin lirayı aştığında bu oran yüzde 42’nin üzerine geliyor milyonlar söz konusu olduğunda ise 32 gün vadeli mevduatta faiz oranı yüzde 45’e kadar çıkıyor. Aynı oranlar 46 gün vadeli standart TL mevduat faizleri için de geçerli.