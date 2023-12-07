Merkez Bankası Başkanı Erkan, bankacılarla buluştu: Para politikalarına olan inanç artmış!

Merkez Bankası Başkanı Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi. TBB'den toplantıya ilişkin yapılan değerlendirmede, Erkan'ın TL'ye geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirttiği ifade edildi. Erkan, toplantıda "dezenflasyon patikasına olan inancın arttığını" da vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize gayer Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin TBB'den yapılan bilgilendirmede, toplantıda, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk Lirası'na geçiş ile reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine (YTAK) yönelik uygulamaların değerlendirildiği belirtildi.

Erkan'ın hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek Türk Lirasına geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini söylediği aktarılan açıklamada, Erkan'ın para politikasının birikimli ve gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, dezenflasyonun 2024 yılında son Enflasyon Raporu’nda ilan edilen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşeceğini öngördüklerini vurguladığı ifade edildi.

TBB'nin yazılı açıklaması şöyle:

"Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektöründe son durumu değerlendirmek üzere bir araya gelmiştir.

Toplantıda, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk Lirasına geçiş ile TCMB’nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine (YTAK) yönelik uygulamalar değerlendirilmiştir.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Türk Lirasına geçiş hedefinin önlemler sonrası devreye giren olumlu görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler toplantının ana gündem maddeleri olmuştur.

Ayrıca, geliştirilmekte olan Toplumsal Yatırım Notu’na ilişkin bir çerçeve oluşturularak ortak çalışma yürütülmesine dair mutabakat sağlanmıştır.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, para politikasının enflasyonun düşürülmesine odaklanmasını çok değerli ve olumlu bulduklarını belirtmiştir. Ekonominin daha da güçlendirilmesini amaçlayan uygulamaların olumlu sonuçlarının görülmekte olduğunun altını çizen TBB Başkanı Çakar, yatırımların ve büyümenin devam ettiğini, görünümün pozitife döndüğünü, öngörülebilirliğin arttığını ve risk priminin azaldığını söylemiştir.

"BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANA KATKISI DESTEKLENECEK"

TBB Başkanı Çakar, piyasalarda istikrarın ve güvenin korunması sayesinde Türk lirasına olan talebin artması ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümenin bankacılık sektörünce finansmanına olan katkısının dengeli ve kaliteli şekilde güçlenmesini destekleyeceğini ifade etmiştir.

TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek Türk Lirasına geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtmiştir.

ERKAN'IN PARA POLİTİKALARINA OLAN İNANCI ARTMIŞ

TCMB Başkanı Erkan, para politikasının birikimli ve gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, dezenflasyonun 2024 yılında son Enflasyon Raporu’nda ilan edilen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşeceğini öngördüklerini vurgularken, reel sektör ve piyasaların dezenflasyon patikasına olan inancının arttığını ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görüldüğünü ifade etmiştir.

TCMB Başkanı Erkan, politikalarda kararlılık ve koordinasyonun öneminin altını çizmiş ve bankacılık sektörünün Türk Lirasına geçişi destekleyen çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiştir."