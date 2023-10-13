Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması: Saldırı 'Daltonlar çetesi'ne uzandı

Şarkıcı Banu Parlak'ın, İstanbul Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan 5 şüpheli ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan tetikçiler, "Kimin işyeri olduğunu bilmiyorduk. Bize ateş edin diye talimat verildi" dedi. Tetikçilerin izinin, suç örgütü lideri Barış Boyun çetesinin alt grubu olan 'Daltonlar çetesi'ne uzandığı belirtildi.

Şarkıcı Banu Parlak'ın, İstanbul Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan tetikçilerin izinin, suç örgütü lideri Barış Boyun çetesinin alt grubu olan 'Daltonlar Çetesi'ne uzandığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 5 şüphelinin sorgusunda, ateş ettikleri iş yerinin kime ait olduklarını bilmediklerini iddia ettiler. Olayı azmettiren kişinin kendilerine, “Sadece iş yerine ateş edin kimseyi hedef almayın" dediğini iddia eden şüpheliler, birkaç gün sonra çıkan haberlerde, ateş ettikleri işyerinin şarkıcı Banu Parlak’a ait olduğunu öğrendiklerini söyledi.

İZLER SUÇ ÖRGÜTÜNE UZANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında motosikletli tetikçilerin izi, Barış Boyun’un suç örgütüne tetikçilik yapan ‘Daltonlar çetesi’ne uzandı. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin Daltonlar çetesinin ele başı Beratcan Gökdemir’i tanıdıkları ortaya çıktı.

Barış Boyun’un suç örgütünün alt grubunda yer alan ve saldırılarda tetikçilik yapan ‘Daltonlar çetesi’nin ele başı Beratcan Gökdemir de polis tarafından aranan isimler arasında yer alıyor.

SİLAHLI SALDIRIDA YARALANMIŞ

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Gökdemir'in, 23 Mayıs’ta Abhazya’da gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandığı ortaya çıktı. Bu saldırıda Daltonlar çetesi ve Barış Boyun’un önemli adamlarından biri olan Emircan Yılmaz hayatını kaybetmişti.

DİLAN POLAT'I SUÇLAMIŞTI

Şarkıcı Banu Parlak, 'kara para akladıkları' iddiaları gündemdeyken Dilan Polat ve ailesi hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Banu Parlak, kendisi için tetikçi tutulduğunu iddia etmiş bu konuyla ilgili de Dilan Polat ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İddialardan kısa bir süre sonra güzellik merkezi de kurşunlanan Banu Parlak, olayın arkasında Polat ailesinin olduğunu iddia etmişti.