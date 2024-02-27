Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam tekrar ihraç edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edilen ancak 8 Kasım'da hakkında göreve iade kararı verilen Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla yeniden ihraç edildi.

Bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edidikten yaklaşık 6 buçuk sene sonra görevine iade edilen Mühdan Sağlam, bir kez daha ihraç edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla yeniden ihraç edildiğini söyledi:

"2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden TEKRAR İHRAÇ EDİLDİM. Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…"

2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden TEKRAR İHRAÇ EDİLDİM.



Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız… — Mühdan Sağlam (@muhdansaglam) February 27, 2024

7 sene önce Ankara Üniversitesi'nden ihraç eden Sağlam hakkında 8 Kasım'da göreve iade kararı verilmişti.