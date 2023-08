Barış Pehlivan’ın Avukatı Hüseyin Ersöz: Can güvenliği riski var!

Yazıları nedeniyle Silivri Cezaevi’ne giren gazeteci Barış Pehlivan‘ın avukatı Hüseyin Ersöz, Pehivan’ın cezaevindeki durumuna dair bilgi verdi. Ersöz, süreç içerisinde hakkında çıkan haberlerden sonra Pehlivan’ın cezaevinde can güvenliği riski oluştuğunu ve cezaevi müdürlüğüne durumu ileterek tedbir alınmasını istediklerini aktardı.

Gazeteci Barış Pehlivan, yazıları gerekçe gösterilerek hakkında verilen hapis cezası nedeniyle Silivri Cezaevi’ne girdi.

Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, TELE1 ekranlarında yayınlanan Açıkça programına konuk olarak gazeteci Barış Pehlivan’ın cezaevindeki durumuna dair bilgiler verdi.

Ersöz, Pehlivan’ın ankesörlü telefon kartı satın alarak yakınlarıyla iletişim kurabildiğini söyledi. Şu anda kendisi dahil 5 kişilik bir koğuşa yerleştirildiğini aktaran Ersöz, aynı zamanda Barış Pehlivan’ın açık cezaevi kurumunda olduğu için cezaevi kütüphanesinde görevlendirileceğini belirtti.

“CAN GÜVENLİĞİ RİSKİ…”

Ersöz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün vermiş olduğumuz dilekçede Barş’ın can güvenliğiyle ilgili konuları dile getirmiştik. Çünkü son 1 haftadır 10 gündür yapılan haberlerin altındaki yorumlara baktığımızda, ‘Senin idam edilmen gerekirdi’, ‘Umarım cezaevinde senin işini bitirirler, sustururlar’, ‘vatan haini’ gibi tehdit ve hakaret içeren nitelendirmelerin yer aldığını görüyoruz. Bu aslında Barış Pehlivan açısından, kamuoyunda geniş yer tutması sebebiyle, can güvenliği riskini beraberinde getiren bir durum oluşturduğu düşüncesindeydik. Gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettik. Bunlar can güvenliğini sağlama konusunda yeterli midir, değil midir yarın Barış’ı ziyaret ettiğimizde değerlendirme şansımızı elde edeceğiz."

PEHLİVAN: BENİ BİR KATİLDEN DAHA TEHLİKELİ GÖRÜYORLAR

Pehlivan, cezaevi önünde yaptığı açıklamada, TBMM’de çıkan son yasada kendisini de kapsayan hükmün yok sayıldığını belirterek, “Haftalardır bana açıklama yapılmasını bekliyorum. Neden beni de kapsayan yasadan faydalandırılmıyorum. Benim bir tecavüz hükümlüsünden, cinayet hükümlüsünden, bir uyuşturucu satıcısından daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar. Ben buna isyan ediyorum” dedi.