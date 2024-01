Başak Demirtaş paylaşımı tepki çeken Cem Toker’den ‘ironi’ açıklaması

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, Başak Demirtaş hakkında yaptığı paylaşımla ilgili gelen tepkilerin üzerine hatalı olduğunu ve kendisini net ifade edemediğini söyledi.

Cem Toker'in, Başak Demirtaş'ın 7 yıldan uzun zamandır Edirne Cezaevi'nde tutulan eşi Selahattin Demirtaş'ın durumundan da bahsederek yaptığı "Sana reddedemeyeceğin bir teklifim var!! İstanbul'dan aday ol kocana kavuş" yazılı paylaşımı büyük tepki çekti.

Konuyla ilgili daha sonra birkaç paylaşım daha yapan Toker, kendisini yanlış ifade ettiğini ve o sözleri 'iktidarın ağzından' yazdığını söyledi.

"ŞANTAJI İRONİK BİR DİLLE VURGULAMAK İSTEDİM"

Yanlış anlaşıldığını belirten Toker, "Benim ne Başak hanıma ne Selahattin beye saldırma gibi niyetim olmadı, olamaz da. İktidarın İstanbul’u kazanmak için, 14 Mayıs öncesi yaptığı gibi, her türlü siyasi ahlakı zorlayacağını, her türlü şantajı yapabileceğini ironik bir dille vurgulamak istedim" dedi.

Bu paylaşımım DEM seçmeni tarafından tamamen yanlış anlaşıldı.

Çok eleştirildim.

Benim de hatam var, net ifade edememişim.



Aylardır her programda, her kanalda “iktidar İstanbul’u kazanmak için her yolu deneyecektir” vurgusu yapıyorum.

Bu paylaşımımı da, “iktidarın ağzından”… pic.twitter.com/mFBK056OS8