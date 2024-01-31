Başak Demirtaş tartışması: Şamil Tayyar’dan kendi mahallesine 'ilkeli siyaset' tepkisi

AKP'li Şamil Tayyar, Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığına ilişkin yorumlarda bulundu. Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımlara tepki gösterdikleri için linç edildiklerini belirten Tayyar, "Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor. Ne değişti? Onun için ‘ilkeli siyaset’ diyoruz, demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Şamil Tayyar, Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığına ilişkin 'kendi mahallesi'nde yapılan yorumlara tepki gsöterdi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dönemin Adalet Bakanı @abdulhamitgul‘le birlikte Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımlara ‘insani’ olarak tepki gösterdiğimizde linç edilmiştik" dedi.

"YÖNLENDİREN MERKEZ BELLİYDİ"

"Sözümona bizim mahallede… 10 binin üzerinde twit atılmış, inanılmaz küfür ve hakarete maruz kalmış, hatta teröristlerle ilişkilendirilmiştik!" diyen Tayyar, şöyle devam etti:

"10 binin üzerinde twit atılmış, inanılmaz küfür ve hakarete maruz kalmış, hatta teröristlerle ilişkilendirilmiştik! Yönlendiren ‘merkez’ de belliydi aslında. Şimdi bakıyorum, o gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar."

"ADAYLIĞI İŞİMİZE GELDİĞİ İÇİN Mİ?"

"Ne değişti?" diyen Tayyar, "Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi? İlkelerinizi ‘konjonktürel’ tanıma tabi tutarsanız, böyle savrulur, samimiyetinizi kaybeder, güven inşa edemezsiniz. O gün ‘insani duruş’ sergilenebilse, bugünkü tavır sırıtmazdı. Onun için ‘ilkeli siyaset’ diyoruz, demeye devam edeceğiz."