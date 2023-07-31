Başakşehir'in altyapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer, bıçaklı saldırıya uğradı

Güngören'de, Başakşehir Futbol Kulübü'nün alt yapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca, parkta tartışma yaşadığı kişiler tarafından bir gün sonra bıçaklı saldırıya uğradı.

İstanbul'un Güngören ilçesind, Başakşehir Futbol Kulübü'nün alt yapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, 28 Temmuz Cuma günü saat 22.30 sıralarında Güngören, 15 Temmuz Parkı'nda bulunan bir kafede meydana geldi.

İddiaya göre, olaydan bir gün önce aynı parkta oturan Ömer Faruk Kayaca (15) ve 2 arkadaşı ile başka bir grup ile 'yan bakma' bahanesiyle tartıştı. Yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bekçilerin müdahalesiyle taraflar ayrılarak evlerine dağıldı.

Bir gün sonra yine aynı arkadaşlarıyla parktaki kafeye giden Kayaca'nın yanına tartıştığı kişiler geldi. Yaklaşık 15 kişilik grup, Ömer Faruk Kayaca'ya bıçakla saldırarak yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Kayaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anne ve babasını 2 yıl önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen futbolcu Ömer Faruk Kayaca'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.