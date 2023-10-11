Bavyera'da Cemal Bozoğlu tekrar seçildi

Yeşiller; Hessen ve Bavyera'da büyük oy kaybetti. Yeşiller Bavyera Eyalet Milletvekili Cemal Bozoğlu seçim listesinde bir basamak atlayıp yeniden meclise girmeyi başardı.

BirGün / ALMANYA

Almanya'nın Bavyera ile Hessen eyaletlerinde yapılan seçimlerde iktidardaki sağ partiler ile aşırı sağcı AfD kazançlı çıktı. Hessen'de Boris Rhein yönetimindeki CDU (Hıristiyan Demokrat Birlik) oylarını yüzde 7,6 artışla 34,6'ya çıkarttı. Hessen CDU, hükümet kurmak için ortağı Yeşiller'in yanısıra SPD ile de görüşmeler yapacağını duyurdu.

Bavyera'da ise iktidardaki CSU (Hıristiyan Sosyal Birlik) 0,2 azaldı. CSU tarihindeki en kötü sonucu almasına rağmen ortağı muhafazakar Hür Seçmenler ile bile iktidarını sürdürebilecek. Yeşiller Partisi'nin oyları bir önceki seçimlere göre Bavyera'da 3,2 oranında, Hessen'de ise yüzde 5 azaldı. Yeşiller her iki eyalette de aşırı sağcı AfD'nin gerisinde kaldı.

IRKÇILIĞIN GERİLETİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAK

Yeşiller Bavyera Eyalet Milletvekili Cemal Bozoğlu seçimlerde önemli bir başarıya imza atarak tekrar meclise girmeyi başardı. Schwaben alt bölge listesinde 21.572 oy alan Bozoğlu bu sayede Yeşiller Partisi listesinde dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselerek parlamentoya seçildi.

Bozoğlu seçim başarısıyla igili şöyle konuştu:

"2018 yılında ilk defa Eyalet Parlamentosu'na seçilmiştim. Tekrar halkımızın güvenini kazanarak milletvekili seçilmiş olmam beni çok sevindirdi. Aynı azim ile gelecek beş yıl boyunca ırkçılığın geriletilmesi, demokrasinin güçlendirilmesi ve barış içinde birlikte yaşamın sağlamlaştırılması için çalışmalarıma devam edeceğim. Atmosfer ısınması, enerji sorunu ve kiraların yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple Bavyera eyaletinde çok daha fazla herkesin bütçesine uygun kiralık ev yapılmasına ihtiyacımız var. Gelecek beş yıl bu sorunlara yoğunlaşacağım ve bana gösterdiğiniz bu güvene layik olmaya çalışacağım."

BAVYERA VE HESSEN SEÇİMLERİ CİDDİ UYARI

Sağcı radikal ve ırkçı olan AfD partisinin hem Bavyera hem de Hessen eyaletinde yükselişe geçmesini, demokrasi ve ülkedeki huzur için önemli bir tehlike olarak gören Bozoğlu şöyle devam etti:

"Üst üste kriz dönemlerinden geçmekteyiz. Bu tür süreçlerde vatandaşların mutlaka hoşnut olmadığı noktalar olabilir. Bunu anlayışla karşılıyor ve elimizden geldiğince sorunların çözülmesi için uğraşıyoruz. Hükümetler eleştirilebilir ama demokrasi düşmanı, ırkçı bir partiye oy vermek çözüm değildir. Göçmenlerin böyle bir hataya düşmesi çok daha vahimdir. AfD'nin göçmenlere daha iyi anlatılması ve aydınlatılması gerekiyor. Bu ırkçı partiler bütün Avrupa’da krizin faturasını göçmenlere çıkarmaya çalışarak toplumsal huzuru bozuyorlar. Bu nedenle Bavyera ve Hessen eyalet seçimleri ciddi bir uyarı olmak zorunda hepimiz için."