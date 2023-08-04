Bayraklı Şehir Hastanesi’nde bir eylem daha

İnşaatın tamamlanmasına kısa süre kalan Bayraklı Şehir Hastanesi’nde, işçiler iki aydan uzun süredir maaş alamadıkları ve yemeklerin kötü çıkması gerekçeleriyle eylem yaptı. Hastane, inşaatı süresince daha önce birçok kez grev ve iş bırakma eylemleriyle gündeme geldi.

BİRGÜN EGE

Temeli 10 yıl önce atılan ve açılışı defalarca ertelenen, inşaat boyunca birçok kez grev ve iş bırakma eylemleriyle gündeme gelen İzmir Şehir Hastanesi’nde işçiler bir kez daha eylem yaptı.

Türkerler Holding-Gama ortaklığında inşaatı devam eden hastanede, 600'den fazla işçi 2 aydan uzun süredir ödenmeyen ücretler ve kötü yemekleri protesto etmek için yemekhanede eylem yaptı. Çatal ve kaşıklarla masalara ve duvarlara vuran işçiler işvereni ıslıklarla protesto etti.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, “Sağlık Bakanlığı’ndan uzun dönemdir hak edişleri alamadıkları için iki aydan fazla ücretler ödenmiyor. Biz bunu daha önce de birçok kez dile getirmiştik. Maaşların ödenmemesinin yanı sıra barınma ve beslenme koşullarında da sorunlar mevcut. Dün çıkan kötü yemeklerin bugün yine çıkmasıyla bütün taşeron işçileri hep bir ağızdan protesto etti. Yüklenici firmanın koordinatörü barınma ve yemek sorununun çözüleceği konusunda söz verdi. İnşaatın şu anda ince işçilikleri ve küçük montajları kaldı. O işler tamamlanıyor” dedi. Öte yandan sendika temsilcilerinin eylemin ardından işverenle sorunun çözümü için bir araya geldiği de öğrenildi.

10 YILDA DEFALARCA ERTELEME

Türkerler ve Gama Holding tarafından inşa edilen toplam 1 milyar 638 milyon TL olan ve 2 bin 60 yataklı şehir hastanesinin temeli 2013’te atıldı ve inşaatın 30 ayda biteceği belirtildi. 2015’te hastane için bu kez Erdoğan’ın katıldığı bir temel atma töreni düzenlendi. Ancak hastanenin açılışının gecikeceği ve 2018’de yapılacağı belirtildi. Daha sonra AKP milletvekilleri ve valilik açılış için 2019 tarihini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise inşaatın 31 Mayıs 2020’de bitirilmesinin planlandığını açıkladı. İnşaat bitmeyince hastanenin 2021 yılının başlarında hizmete açılacağı bildirildi.

Dönemin AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, hastanenin 29 Ekim 2021 tarihinde kesin olarak açılacağını söyledi. AKP’liler bu kez hedefi 2022 Şubat ayı olarak duyurdu. AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, 17 Şubat 2023’te Erdoğan tarafından açılacağı duyuruldu ancak yine gerçekleşmedi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir programı kapsamında 29 Nisan cumartesi günü açılacağı belirtilen hastane o günde açılamadı.