BBC'nin, İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybedenler için kullandığı ayrımcı dil tepki çekti

İngiltere merkezli dünyaca ünlü medya kuruluşu BBC, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan ölümleri ayrımcı şekilde aktardı.

BBC'nin paylaşımında İsrail'in 'misilleme için' başlattığı hava saldırılarında 500'den fazla kişinin 'öldüğü' belirtilirken Hamas'ın cumartesi başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla kişinin 'öldürüldüğü' ifade edildi.

BBC'nin paylaşımında, "Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in misilleme olarak başlattığı büyük hava saldırılarının ardından Gazze'de 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın cumartesi günü başlattığı saldırılardan bu yana İsrail'de 700'den fazla kişi öldürüldü" denildi.

More than 500 people have died in Gaza after Israel launched massive retaliatory air strikes, according to Gaza's health ministry



More than 700 people have been killed in Israel since Hamas launched its attacks on Saturday



Follow the latest ⬇️