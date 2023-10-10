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BBC'nin, İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybedenler için kullandığı ayrımcı dil tepki çekti

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC'nin, Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler için kullandığı ayrımcı dil, sosyal medyada tepki çekti.

Medya
  • 10.10.2023 11:04
  • Giriş: 10.10.2023 11:04
  • Güncelleme: 10.10.2023 11:23
Kaynak: Haber Merkezi
BBC'nin, İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybedenler için kullandığı ayrımcı dil tepki çekti

İngiltere merkezli dünyaca ünlü medya kuruluşu BBC, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan ölümleri ayrımcı şekilde aktardı.

BBC'nin paylaşımında İsrail'in 'misilleme için' başlattığı hava saldırılarında 500'den fazla kişinin 'öldüğü' belirtilirken Hamas'ın cumartesi başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla kişinin 'öldürüldüğü' ifade edildi.

BBC'nin paylaşımında, "Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in misilleme olarak başlattığı büyük hava saldırılarının ardından Gazze'de 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın cumartesi günü başlattığı saldırılardan bu yana İsrail'de 700'den fazla kişi öldürüldü" denildi.

TEPKİ ÇEKTİ

BBC'nin, Filistin'deki can kayıpları için "Öldü", İsrail'deki can kayıpları için "Öldürüldü" demesine bazı Twitter (X) kullanıcıları tepki gösterdi. 

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