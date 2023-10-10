Reuters: İsrail-Filistin çatışması, Çin'e karşı kurulan yeni ticaret rotasını etkileyebilir

İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaların, Çin'e karşı oluşturulan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu da etkileyebileceği belirtildi. Reuters'ta çıkan analizde, "Suudi Arabistan ve İsrail arasında güvenilir bir bağlantı gerekiyor. Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile diplomatik ilişkileri normalleştirmesi artık daha riskli" ifadelerine yer verildi.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

Bölgede tansiyonun yükselten çatışma, Çin’in Kuşak Yol Girişimi’ne karşı ABD öncülüğünde kurulan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu (IMEC) da etkileyebilir.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yayımlanan analizde, "Geçtiğimiz ay Yeni Delhi'deki G20 zirvesi sırasında Washington tarafından savunulan ve Çin'in Kuşak ve Yol projesine Batı'dan rakip olarak gösterilen Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun zaten kanıtlaması gereken çok şey vardı. Son çatışma, komşuluk bölgesini kapsayan büyük finansal vizyonlar üzerinde duraksamaya neden oluyor" değerlendirmesi yapıldı.

"SUUDİ ARABİSTAN VE İSRAİL ARASINGA GÜVENLİ BAĞLANTI GEREKİYOR"

"Hindistan ve Körfez arasındaki bağlar önemli ölçüde ısındı ancak koridor, bu yıl Hindistan'ın Adani Grubu tarafından satın alınan Hayfa limanından Avrupa'ya mal sevkiyatı yapılabilmesi için Suudi Arabistan ve İsrail arasında güvenilir bir bağlantı gerektiriyor" denilen analizde, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile diplomatik ilişkileri normalleştirmesi artık daha riskli. Arap dünyasında halk, İsrail'in misilleme saldırıları düzenlediği Gazze'yi destekliyor. İsrail ordusunun yedek askerlerinin rekor düzeyde seferber edilmesi, eski statükoya dönüşün çok uzak olduğunu ve 1.500'den fazla cana mal olan genel şiddetin artmaya devam edebileceğini gösteriyor."

IMEC HAKKINDA

Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde, Hindistan'ı Ortadoğu ve Avrupa'ya bağlayacak ticaretin artırılmasına yardımcı olacak bir demir yolu ve denizcilik projesi olan IMEC'e yönelik Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği arasında Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştı.

IMEC, Hindistan'ı Batı Asya/Ortadoğu'ya bağlayan doğu koridoru ve Batı Asya/Ortadoğu'yu Avrupa'ya bağlayan kuzey koridoru olmak üzere iki ayrı koridordan oluşacak.

Hindistan'dan BAE'ye uzanacak, ardından Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'i geçerek Avrupa'ya bağlanacak koridorun Hindistan'dan yüklenen malların İsrail ve Yunanistan limanları üzerinden Avrupa'ya daha hızlı gönderilmesi de projede öngörülüyor.

AB, 2022'de Çin'in Kuşak ve Yol girişimine alternatif olarak oluşturulan Küresel Geçit planına göre, gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarına 2027'ye kadar 300 milyar avroluk kaynak sağlayacağını duyurmuştu.