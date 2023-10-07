Bekaert’te eylem sona erdi

Emek Servisi

İşçilerin, işten atılan temsilcinin işe alınması ve ek zam talebinin karşılanması talebiyle fabrikaya kapandığı, Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Bekaert’te eylem sona erdi. İşveren, fabrikaya kapanan işçilerin yemek, sigara ve benzeri ihtiyaçlarını dışardan karşılamalarına engel oldu. Önceki gece itibariyle sağlık koşulları dolayısıyla sendikanın ve işçilerin almış olduğu kararla kapanma eylemi sonlandırıldı.

Evrensel’in haberine göre Birleşik Metal Kocaeli Şubesi’nin açıklamasında, “Bekaert, eylemin ilk gününden itibaren işçilerin yemek ve temel ihtiyaçlarına erişimini engellemiştir. Yeterli beslenemeyen ve günlerdir uykusuz bir biçimde üretim yapmak durumunda kalan üyelerimizin bağışıklık sistemleri çökmüştür. Dört üyemiz ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılmıştır. Daha fazla sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına engel olmak adına fabrika içerisinde sürdürdüğümüz eylemimize ara veriyoruz” denildi. Öte yandan IndustriAll Avrupa ve IndustriALL Küresel Sendika, Bekaert’te işçilerin karşılaştığı baskıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Sendika temsilcisinin haksız yere işten çıkarılmasını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.