Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya’ya gidiyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, resmî temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya gidiyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Rusya'ya gidiyor. Lukaşenko, yarın (15 Eylül) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Ziyarete ilişkin Rusya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ziyaretin ana bölümünü 15 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmeler oluşturacak. Devlet başkanları, iki lider arasındaki görüşme takvimine uygun olarak daha önce planladılar. Müzakerelerin ana konuları uluslararası gündem ve bölgesel meseleler olacak. Bunun yanı sıra ekonomide, özellikle sanayi, tarım ve diğer sektörlerde ortak görevler ele alınacak” denildi.

Öte yandan iki lider arasında Wagner'in durumunun ve Prigojin'in ölümünün de konuşulacağı tahmin ediliyor.

Lukaşenko, Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından yaptığı açıklamada, ölümden kimin sorumlu olduğunu bilmediğini ancak Putin’in infaz emrini verdiğine inanmadığını söylemiş, sayıları 10 bini bulan Wagner üyelerini ülkelerinde ağırlamaya devam edeceklerini belirtmişti.