Belediyenin baskısı sonuç vermedi, TİS imzalandı

Dilan ESEN

İstanbul’da Bakırköy Belediyesi’nde yönetimin sendikalı çalışanlara uygulanan baskı sonuç vermedi. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’yla belediye arasında bir türlü sonuca bağlanmayan toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu tarafından kabul edildi.

2018 yılından bu yana mücadele eden DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, Çalışma Bakanlığı’na başvurarak yetki belgesini almasının ardından toplu iş sözleşmesi sürecine geçildi. Ancak daha sonra belediye yönetimi, yetki belgesini iptal edebilmek için sırayla Byuaş ve Makriköy şirketlerini kurdu, ardından şirketin adını BakPer olarak değiştirdi. Belediye, Genel İş’in yetki belgesi alamaması için Çalış-Sen adında bir sendika kuran Bakırköy Belediyesi’nin iştirak şirketi BakPer yönetimi, toplu sözleşme masasına oturmuyordu. Bu nedenle sendika Yüksek Hakem Kurulu’na başvurdu. Yüksek Hakem Kurulu, 14 Aralık’ta sözleşmeye onay verdi. Buna göre işçilerin bazı kazanımları şöyle:

1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere işçilere ilk 6 ayda yüzde 40, ikinci 6 ayda yüzde 20 zam yapıldı. İkinci yılın ilk 6 ayında zam oranı yüzde 20 olurken ikinci 6 aylık dönemde ise yüzde 15 oranında uygulanacak.

Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih ile işyerine tebliğ edildiği aya kadar geçen sürede farkların tutarı 2 ay içinde ödenecek.

Sendikal faaliyetler konusunda işveren; işçiye sendika yönetici ve temsilcilerine gerekli kolaylığı sağlayacak.

İşçilerin aynı işverene bağlı ve belediye hudutları dışındaki işyerlerine daimi olarak nakledilmeleri yazılı rızaya bağlandı.