Benzema'dan Fransa İçişleri Bakanı'na 'Müslüman Kardeşler' davası

Dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema, Gazze ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası kendisini Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olmakla suçlayan Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'e dava açtı.

Sezon başında Real Madrid'den Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transfer olan yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail'in ağır bombardımanı altında hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına destek mesajı yayınladıktan sonra Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin tarafından hedef alınmıştı.

Darmanin, katıldığı bir televizyon progamında Benzema'nın Müslüman Kardeşler'e sempatisi olduğunu öne sürmüştü.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısında öldürülenler için Benzema'nın mesaj yayınlamadığını söyleyen Darmanin, "Müslüman Kardeşler adlı çok başlı yılan ile savaşıyoruz çünkü bir cihat atmosferi yaratıyorlar" demişti.

DAHA ÖNCE DE BENZEMA'YI HEDEF ALMIŞTI

Darmanin daha önce de Fransız ulusal marşını söylemeyi reddeden Benzema'yı 'sosyal ağlarda din propagandası yapmakla' suçlamıştı.

Benzema'nın avukatı Hugues Vigier, Bakan Darmanin'i, müvekkilinin itibarını zedelemekle suçladı. RTL kanalına konuşan avukat, Benzema'nın "siyasi sömürü" kurbanı olduğunu söylerken, içişleri bakanını da "Fransa'da bölünme yaratmakla" suçladı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER İDDİASI REDDEDİLDİ

Benzema'nın açtığı hakaret davasının 92 sayfalık dilekçesinde Darmanin'in Müslüman Kardeşler iddiası reddedildi. Dilekçede, "Benzema'nın Müslüman Kardeşler örgütlenmesi ile en ufak bir bağının olmadığı, Müslüman Kardeşler üyesi olduğunu söyleyen kimseyi de tanımadığı" belirtildi.