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Benzine 1 lira 55 kuruş zam geliyor

16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Ekonomi
  • 15.08.2023 08:58
  • Giriş: 15.08.2023 08:58
  • Güncelleme: 15.08.2023 09:01
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Benzine 1 lira 55 kuruş zam geliyor
Fotoğraf: Freepik

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzin fiyatlarına 16 Ağustos Çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.16 liradan satılıyor.

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