Berkun Oya'nın yeni Netflix dizisinden ilk fragman

Yönetmen Berkun Oya'nın Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Yönetmen Berkun Oya'nın Netflix'te 29 Şubat'ta yayınlanacak 'Kuvvetli Bir Alkış' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Fragman, Netflix Türkiye'nin X hesabından paylaşıldı.

Berkun Oya imzalı mini dizi 29 Şubat'ta sadece Netflix'te #KuvvetliBirAlkış pic.twitter.com/4tQUhYfewn — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) February 15, 2024

Dizinin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu ve Cengiz Bokzurt yer alıyor.

Yapımını Krek Film’in üstlendiği dizinin konusu şöyle:

"Anne, baba ve çocuk... Portakalda vitamin olduğu geçmişe duyduğu özlemle, varoluşun doğasını sorgulayan bir çocuk… Çekirdek bir ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu konu alan hikaye, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını anlatıyor."

Berkun Oya imzalı 'Bir başkadır' dizisi ve 'Cici' filmi de Netflix'te yayınlanmıştı.