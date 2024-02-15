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Berkun Oya'nın yeni Netflix dizisinden ilk fragman

Yönetmen Berkun Oya'nın Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Kültür Sanat
  • 15.02.2024 14:35
  • Giriş: 15.02.2024 14:35
  • Güncelleme: 15.02.2024 14:43
Kaynak: Haber Merkezi
Berkun Oya'nın yeni Netflix dizisinden ilk fragman

Yönetmen Berkun Oya'nın Netflix'te 29 Şubat'ta yayınlanacak 'Kuvvetli Bir Alkış' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. 

Fragman, Netflix Türkiye'nin X hesabından paylaşıldı.

Dizinin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu ve Cengiz Bokzurt yer alıyor.

Yapımını Krek Film’in üstlendiği dizinin konusu şöyle:

"Anne, baba ve çocuk... Portakalda vitamin olduğu geçmişe duyduğu özlemle, varoluşun doğasını sorgulayan bir çocuk… Çekirdek bir ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu konu alan hikaye, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını anlatıyor."

Berkun Oya imzalı 'Bir başkadır' dizisi ve 'Cici' filmi de Netflix'te yayınlanmıştı. 

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