Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya istifa etti

Beşiktaş'ta Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Sergio Ramos'un transferi sürecinde başkan Ahmet Nur Çebi'yle ters düşmesi nedeniyle istifa etti.

Beşiktaş'ta Asbaşkan Serhan Çetinsaya istifa kararı aldı.

HaberTürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre, Beşiktaş Kulübü dün Sergio Ramos ve Anderson Talisca transferlerinde masadan kalktığını resmen açıklarken falş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların asbaşkanı Serhan Çetinsaya görevinden istifa etti.

TRANSFERE ONAY ÇIKMADI

Sergio Ramos'un transfer sürecini yöneten ve tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Çetinsaya, başkan Ahmet Nur Çebi'den bu transfer için onay çıkmaması nedeniyle görevinden ayrılık kararı aldı.

Çetinsaya, Ramos'un 12 milyon Euro'yu bulan maliyetini sponsorlarla karşılamayı planlarken başkan Ahmet Nur Çebi'den bu rakamlarla transferin gerçekleşmesine onay çıkmadığı öğrenildi.

İstifası henüz kabul edilmeyen Çetinsaya, başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelecek. Yapılacak görüşmede kesin kararın verilmesi bekleniyor.