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Beşiktaş Avrupa'ya galibiyetle veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano’yu 2-0 mağlup ederek Avrupa’ya veda etti.

Spor
  • 15.12.2023 00:56
  • Giriş: 15.12.2023 00:56
  • Güncelleme: 15.12.2023 01:05
Kaynak: AA
Beşiktaş Avrupa'ya galibiyetle veda etti
AA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Lugano ile karşılaştı.

Siyah beyazlılar maçı 36. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Emrecan Terzi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

İki takım da 90. dakakikada Steffen ve Chamberlain'in kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Kartal, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve grubu 4 puanla 3. sırada tamamladı.  Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Konferans Ligi'ne veda etti.

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