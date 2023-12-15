Beşiktaş Avrupa'ya galibiyetle veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano’yu 2-0 mağlup ederek Avrupa’ya veda etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Lugano ile karşılaştı.

Siyah beyazlılar maçı 36. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Emrecan Terzi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

İki takım da 90. dakakikada Steffen ve Chamberlain'in kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Kartal, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve grubu 4 puanla 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Konferans Ligi'ne veda etti.