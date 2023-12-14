Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından aldığı kararları açıkladı. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKD Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi.

Spor 14.12.2023 22:50 Giriş: 14.12.2023 22:50

Güncelleme: 14.12.2023 22:56 Kaynak: AA

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AA