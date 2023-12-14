Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından aldığı kararları açıkladı. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKD Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi.
Kaynak: AA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar duyuruldu.
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve kulüp hakkında karar da alındı.
İşte PFDK tarafından yapılan açıklama:
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKD Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oyanama ve 2 milyon TL para cezası verildi.
Sıradaki Haber