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Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından aldığı kararları açıkladı. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKD Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verildi.

Spor
  • 14.12.2023 22:50
  • Giriş: 14.12.2023 22:50
  • Güncelleme: 14.12.2023 22:56
Kaynak: AA
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca'ya futboldan ömür boyu men cezası
AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.12.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar duyuruldu. 

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve kulüp hakkında karar da alındı. 

İşte PFDK tarafından yapılan açıklama:

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca, futboldan ömür boyu men edilirken, MKD Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oyanama ve 2 milyon TL para cezası verildi.

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