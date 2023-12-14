Hakem Meler'e saldırdıktan sonra tutuklanan Faruk Koca AKP'den istifa etti

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AKP üyeliğinden istifa etti.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AKP üyeliğinden istifa etti.

AKP üyesi Koca'nın, 12 Kasım Salı günü yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevkine karar verilmişti.



Koca, parti tüzüğünün 117'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince, "tüzük ve programa, demokrasi, insan hakları, hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak veya bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak" isnadıyla MDK'ye sevk edilmişti.

Kurul tarafından, Faruk Koca'nın savunmasının alınması için tebligat gönderildi.

Bunun üzerine, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AKP üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı.

İstifa sürecinin ardından MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.