Beşiktaş Emlakjet, EuroCup yarı finalinde seriyi 1-1’e getirdi

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u 81-72 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u 81-72 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Siyah-beyazlı ekipte 17'şer sayıyla oynayan Jonah Mathews ve Matt Mitchell galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın bitimine yaklaşık 4 dakika kala Beşiktaş'ta Matt Mitchell sakatlanarak oyuna devam edemedi. Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da takip etti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı serinin 3'üncü maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü Paris'te oynanacak.

BAŞKAN HASAN ARAT MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Emlakjet - Mincidelice JL Bourg maçını yerinden izledi. BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u mağlup eden Beşiktaş’ta alınan galibiyet sonrası salonda büyük coşku yaşandı. Hasan Arat ve başantrenör Dusan Alimpijevic, yaşanan galibiyeti birbirilerine sarılarak kutladı.

MATT MITCHELL SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda maçın bitimine yaklaşık 4 dakika kala pota altında rakibi Jequan Lewis ile çarpışan Matt Mitchell, boynunun üzerine düşerek başını yere çarptı. Ardından 25 yaşındaki ABD’li basketbolcuya saha içinde müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından Mitchell kendine geldi.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 bin kapasiteli salonu tamamen dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç boyunca takımlarına destekte bulundular.