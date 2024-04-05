Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangın faciası: Ön bilirkişi raporu açıklandı

Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin soruşturmada alınan ön bilirkişi raporundan detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda, "Yangının geç fark edilmesi, çalışanlarca zamanında müdahale edilememesi, önemsenmemesi, daha sona çıkış kapılarının alevle kesilmesi, kaçış yollarının kapanması, çalışanların üst asma katlara çıkarak mahsur kalması, ölü ve yaralıların çok olmasına sebep olmuştur" denildi. Raporda ayrıca, keşif esnasında herhangi yönlendirme işaretleri, acil aydınlatma yangın çıkış kapılarını gösteren ekipmanlara rastlanılmadığına dikkat çekildi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangına ilişkin ön bilirkişi raporunda, "yangının geç fark edilmesi, çalışanlarca zamanında müdahale edilememesi, önemsenmemesi, daha sona çıkış kapılarının alevle kesilmesi, kaçış yollarının kapanması, çalışanların üst asma katlara çıkarak mahsur kalması"nın ölü ve yaralıların çok olmasına sebep olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, alanında uzman bilirkişilere ön rapor hazırlattı.

İŞ YERİNDEKİ İHMALLERE VURGU YAPILDI

Savcılık dosyasına sunulan ön bilirkişi heyeti raporunda, iş yerindeki ihmallere vurgu yapıldı.

Raporda, iş yerinin 18 Nisan 2023'te iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir şirketle anlaştığı ancak risk planlaması ve çalışan eğitiminin kulüp çalışması baz alınarak yapıldığı, yapılan tadilatlara uygun olmadığı belirtilerek, geçici işçilere eğitim verilmediği ve risk planlamasının olmadığının tespit edildi kaydedildi.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği alınması gerekli güvenlik önlemlerinin neden aktif olup olmadığı tam belirlenemediği ifade edilen raporda, tespit edilen güvenlik önlemlerinde ise bir kısım eksikliklerin olduğunun saptandığı, itfaiye ruhsat raporu ile karşılaştırma yapılarak bir sonraki raporda detaylı şekilde sunulacağı aktarıldı.

KAÇIŞ YOLLARI KAPANDI, ÇALIŞANLAR MAHSUR KALDI

Yangın sırasında taraflar ve ilgili kurum ile kuruluşların varsa kusur durumlarına, kök raporda yer verileceği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Yangın, ilgili eğlence merkezi iç bünyesinde elektrotlu kaynak makinesiyle yapılan çalışma esnasında etrafa dağılan elektrot kıvılcımlarının zemin seviyesinde ve sahne loca altına düşerek burada bulunan yanıcı maddeleri tutuşma sıcaklığına kadar ısıtarak başladı. Yangının geç fark edilmesi, yangına çalışanlarca tam zamanında müdahale edilememesi, 'yangın daha yeni başlamıştır, nasılsa daha küçüktür' düşüncesiyle yangının önemsenmemesi, daha sona çıkış kapılarının alevle kesilmesi, kaçış yollarının kapanması, çalışanların üst asma katlara çıkarak mahsur kalması, ölü ve yaralıların çok olmasına sebep olmuştur.

Keşif esnasında herhangi yönlendirme işaretleri, acil aydınlatma yangın çıkış kapılarını gösteren ekipmanlara rastlanılmamıştır."

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.