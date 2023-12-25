Beşiktaş yara sarmak istiyor

Spor Servisi

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında bugün Hatayspor’la Mersin’de karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Alanyaspor’a 3-1 yenildi.

Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor. Uzun süredir kötü gidişe son veremeyen ve son olarak Rıza Çalımbay ile yolları ayıran siyah-beyazlıların başında Serdar Topraktepe olacak.