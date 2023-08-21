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Beşiktaş, Zaynutdinov ile 4 yıllığına anlaştı

Beşiktaş, CSKA Moskova'da forma giyen Kazakistanlı Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor
  • 21.08.2023 13:37
  • Giriş: 21.08.2023 13:37
  • Güncelleme: 21.08.2023 13:45
Kaynak: İHA
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Beşiktaş, Zaynutdinov ile 4 yıllığına anlaştı
Fotoğraf: DHA

Beşiktaş, 25 yaşındaki Kazakistanlı orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

CSKA Moskova’da forma giyen Kazakistanlı oyuncu için Rus ekibi ile görüşen siyah beyazlılarlar, 4,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimat değilikliği ile 25 yaşındaki Kazak oyuncu, Süper Lig’de yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek.

Yapılan değişiklikle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu, yabancı oyuncu statüsünde sayılmıyor.

Kazak oyuncu forvet, orta sahanın, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor.

2020’de CSKA Moskova’ya transfer olan Bakhtiyor Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibi ile çıktığı 27 maçta 1 gol, 2 asistlik hücum katkısı sağladı. Bu sezon ise 5 maçta 1 gol attı.

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