Beşiktaş’tan üçüncü transfer atağı: 'Gurbetçi oyuncuyla anlaşma sağlandı' iddiası

Beşiktaş’ın, De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki Başar Önal ile anlaşmaya vardığı, kulübüyle ise görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Beşiktaş, bugün sona erecek transfer dönemi öncesi transfer atağına geçti.

Legia Varşova'dan 22 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Ernest Muci ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, gözünü Braga'nın Libyalı oyuncusu Al-Musrati’ye dikti. Beşiktaş, Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati ile anlaşmaya vardı.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, benzer durumun sol kanat oyuncusu 19 yaşındaki Başar Önal için de başladığını bildirdi. Buna göre Beşiktaş, Hollanda 2. Lig takımlarından De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki Başar Önal ile anlaşmaya vardı ancak kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Sol kanat oyuncusu Önal’ın Transfermatik’teki piyasa değeri 800 bin euro.