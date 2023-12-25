Beton mikserine düşüp öldü

Emek Servisi

Ülke karış karış işçi mezarlığına dönüşüyor. İstanbul Arnavutköy’de hazır beton üreten tesiste bakım için tırmandığı beton tankının içine düşen 39 yaşındaki işçi Ersin Korhan hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Hadımköy Ömerli Mahallesi’nde hazı beton üreten Desentaş isimli fabrikada yaşandı. Bakım yapmak için metrelerce yükseklikteki beton tanklarına bakım için tırmanan Ersin Korhan, dengesini kaybederek içeri düştü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden işçi itfaiye yardımı ile düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile hastane morguna kaldırılan işçi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

24 GÜNDE EN AZ 68 CİNAYET

Korhan, yetersiz önlemler sonucu hayatını kaybeden işçilerden biri olurken bu ayın ilk 24 gününde en az 68 iş cinayeti yaşandı. Alınmayan iş güvenliği önlemleri, denetlenmeyen işyerleri nedeniyle işçiler resmen ölüme terk edildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre ise bu yılın ilk 11 ayında en az 1772 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Ocakta 116, şubatta 266, martta 130, nisanda 125, mayısta 146, haziranda 161, temmuzda 183, ağustosta 205, eylülde 152, ekimde 151 ve kasımda 137 işçi hayatını kaybetti.

Kasım ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımına bakıldığında ise en çok cinayet inşaat ve yolda yaşandı. İnşaat, yol işkolunda 40; tarım, orman işkolunda 17; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 15; taşımacılık işkolunda 13 işçi hayatını kaybetti. Kasımda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: “Yüksekten düşme nedeniyle 27; ezilme, göçük nedeniyle 23; trafik, servis kazası nedeniyle 22; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 16; zehirlenme, boğulma nedeniyle 13; patlama, yanma nedeniyle 9.”

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17 YAŞINDAKİ İŞÇİ AĞIR YARALI

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çalıştığı inşaatta başına kereste düşen 17 yaşındaki R.Y.' ağır yaralandı. Olay dün saat 17.00 sıralarında Mazıdağı ilçesi Merkez Kayalar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 17 yaşındaki R.Y.'nin başına 5. kattan kereste düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Y., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.