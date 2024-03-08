Biden, ABD ordusunun Gazze Sahili'nde liman kuracağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, orduya insani yardım için Gazze'de geçici liman kurulması görevi verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırının ardından operasyon düzenleme hakkı olduğunu savunan Joe Biden, İsrail'in saldırılarında on binlerce sivilin öldüğünü de şu sözlerle kabul etti:

"Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı."

Biden, ABD ordusunun Gazze sahiline geçici bir liman inşa edeceğini de açıkladı.

'GEÇİCİ' LİMAN

Söz konusu geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden şöyle konuştu:

"Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır, ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır. İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Biden, Gazze'de 6 haftalık ateşkes için 'durmadan çalıştığını' da belirtirken, İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.