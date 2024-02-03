Bilal’in vakfı okullara dadandı

AKP’nin en gözde vakıflarından olan TÜGVA eğitimden elini çekmiyor. MEB’e bağlı okullarda yarışma yapacağı öğrenilen vakıf, öğrencileri sorumlu tuttuğu kitapların bir kısmını ise Turkuvaz Kitap’ın yayımladıklarından seçti.

Deniz GÜNGÖR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “sivil toplum kuruluşları” adı altında tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokollerle birlikte öğrencileri hedef almaya devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) MEB’e bağlı okullarda ‘yarışma’ yapacağı öğrenildi. “Kitap Kurdu Projesi” kapsamında yapılacak olan ‘yarışmada’ ise ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri hedef alındı.

Yarışmanın şartnamesinde ise ‘yarışmanın’ amacı “Değerlerimize katkı sağlayan ve dünyaca kabul görmüş yazarların görüşlerini öğrenciye aktarmak” olarak tanımlandı.

KENDİ KİTAPLARINDAN SINAV YAPACAKLAR

İki oturumdan oluşacak olan ‘yarışmada’ 5-6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen sınavı geçen öğrenciler ise 28 Nisan tarihinde MEB’e bağlı okullarda yapılacak olan yazılı sınava girecek. Ortaokul 5 ve 6. sınıf ile ortaokul 7 ve 8. sınıflar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek olan sınavda her kategorideki öğrenciler beşer kitaptan sorumlu tutulacak. ‘Yarışmaya’ katılacak olan öğrenciler ise şart koşulan kitapları kendileri satın alacak.

Öğrencilerin sorumlu tutulduğu kitapların bir kısmının ise Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak’ın CEO’su olduğu Turkuvaz Medya’ya bağlı olan Turkuvaz Kitap’tan çıkması dikkat çekti. Aynı zamanda söz konusu yarışma kapsamında TÜGVA’nın internet sitesinde kitapların satışı için ise yine Turkuvaz Medya’ya bağlı D&R’ın sitesine yönlendirildiği görüldü.

Sınav öncesi öğrencilere ise TÜGVA gönüllüsü, MEB’in kadrolu veya sözleşmeli öğretmenlerinin öğrencilere ‘danışmanlık’ yapabilecek. ‘Yarışmanın’ şartnamesinde yer alan bilgilere göre ise sınavda dereceye giren öğrenciler ve ‘danışmanların’ ödüllendirilecek.