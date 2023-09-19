Bilecik’te çıkan yangında 40 dönümlük tarım arazisi zarar gördü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında 40 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında 40 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyü elmacık mevkiinde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğünde görevli ekipler ve İl Özel İdare ekipleri yangına müdahale etti. Yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekipler, 2 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdüler. Yangında 40 dönümlük tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.