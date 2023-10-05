Bir ayda 18 kadın hayattan koparıldı

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 Eylül Veri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, Eylül’de 32 kadın cinayeti işlendi, 18 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 32 kadından 12'si boşanmak istemek, barışmayı ve evlenmeyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1'i ekonomik, 3 kadın ise asıl hedef olan kadınların yanında olmaları bahanesiyle öldürüldü. Eylül ayında öldürülen 32 kadının 14'ünün evli olduğu erkek, 6'sı birlikte olduğu erkek, 2'si eskiden evli olduğu erkek, 1'i tanıdığı biri, 2'si eskiden birlikte olduğu erkek, 3'ü akrabası olan bir erkek, 1'i kardeşi, 2'si oğlu tarafından öldürüldü. 1 kadını öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemedi. Platforma göre bu ay kadınların yüzde 43'ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınların 19'u evinde, 12'si sokakta, 1'i kamusal alanda öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 59'u evlerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 19'u ateşli silahlarla, 13'ü kesici aletlerle öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 59'u ateşli silah ile öldürüldü.