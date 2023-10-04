Şüpheli ölüm aydınlansın

İstanbul’da çalıştığı plazanın 11. katından düşerek yaşamını yitiren Avcı için kadınlar çağrı yaptı. Soruşturmanın etkin yürütülmesini isteyen kadınlar, “Şüpheli şekilde yaşamını yitiren kadınlar için mücadele edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Kartal’da çalıştığı plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden stajyer avukat Kübra Nur Avcı için kadınlar etkin soruşturma çağrısı yaptı.

Avcı’nın yaşamını yitirdiği plaza önündeki eylemde Kadınlar Birlikte Güçlü platformu adına bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: ‘Yüksekten düştüğü’ söylenen binlerce kadının hikâyesinden biliyoruz: Dosyaların peşini bırakmadığımızda ve bu mücadele neticesinde soruşturmalar etkin yürütüldüğünde şüpheli ölümlerin nedeninin cinayet olduğu ortaya çıkıyor. Şule Çet, Şengül Karaca, Jesca Nankabırwa, Duygu Delen ve ismini duymadığımız ‘yüksekten düştüğü’ söylenen binlerce kadın için de bu davanın peşini bırakmayacağız. Kübra ve şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren her kadın için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Stajyer avukat Kübra Nur Avcı, doğum günü olan 29 Eylül’de Kartal Cevizli Mahallesi Ulubey Sokak’taki çalıştığı plazanın 11’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Dairede yapılan incelemelerde ‘bu bir intihardır’ yazılı not bulundu. Kadınlara yönelik şiddet dün de can aldı. İzmir’de polis memuru Adnan Erman Özbek (41), eski sevgilisi olduğu öne sürülen Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu’na silahıyla ateş açtı. Özütaştan olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Berberoğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet sonrası kaçan polis Özbek ise evinde yaşamına son verdi.