Kararlar tamamen siyasi

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile cinayetten yargılanan faillere uygulanan ‘iyi hal indirimleri’ tepki çekiyor. Son 9 ayda 17 faile verilen indirim cezasına dikkat çeken kadınlar, “Bu kararları siyasi olarak görüyoruz” dedi.

İlayda KAYA

Ankara’da, tekvando antrenörü Serkan B.’ye, öğrencisi Ş.N.E.’ye cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu yargılandığı davada, "iyi hal" indirimi uygulanarak, 12,5 yıl ceza verildi. Isparta’da da Selver Bulut’u öldüren Mustafa Bulut, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak da Urfa’da, Hasret Tutal’ı öldüren Bekir Gülel müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi. Basına yansıyan verilere göre, bu yılın ilk 9 ayında en az 17 istismar ve cinayet failline indirim uygulandı. Kadın hak savunucuları “Yargı bağımsızlığını kaybediyor. Bu kararları siyasi olarak görüyoruz” dedi.

Kadına ve çocuğa yönelik istismar, şiddet ve cinayet davalarında verilen iyi hal indirimleri failleri cesaretlendiriyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, BirGün’e yaptığı açıklamada özellikle istismar ve cinayet davalarında faillere indirim yapılmasının artırıldığını söyledi. Güllü, uygulanan indirimlere ilişkin şunları söyledi: “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna karşı cephe oluşturma aşamasında dillendirilen konular vardı. Faillerin çabuk suçlandığını savunuyorlardı. Yargının bağımsızlığını yitirdiği bugünlerde sadece indirimler değil, alınan kararların da yanlışlığına rastlanmakta. Bu bizim için yargı bağımsızlığının yok olmasıyla ilgili bir durum. Verilen kararlarda şiddetin ne olduğunu anlamaktan uzak bir süreç yürütülüyor. İktidarın, İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atmasıyla kadına karşı şiddetin üzerini örtme girişimine siyasal olarak bir destek veriliyor. Bu kararları siyasi olarak görüyoruz. Bu kararları verenler, toplumsal cinsiyet eşitliği bilgisi ve donanımı olmayan okullardan mezun olmuş savcılar ve hâkimler. Biz, bu savcı ve hâkimleri, toplumsal cinsiyeti kötüleyen bir iktidarın çalışanları olarak görüyoruz.”

DOKUZ AYDA 17 FAİLE İNDİRİM

2023 yılının başından itibaren, 17 şiddet ve cinayet duruşmasında faillere iyi hal indirimi uygulandı. Basına yansıyan haberlere göre, görülen duruşmalarda 7 katile, 7 kadın ve çocuk istismarcısına, 3 şiddet uygulayan erkeğe indirim verildi.

‘CANAVARCA HİS’E BİLE İNDİRİM VERİLDİ

Şiddet ve cinayet duruşmalarında faillere verilen iyi hal indirimlerinden bazıları şöyle:

• 17.06.2023 Uzaklaştırma kararı olmasına karşın boşanma aşamasında olduğu Tuncay Kılıçin tarafından öldürülen Sema Ersin’in davası görüldü. Mahkeme, Tuncay Kılıçin’e haksız tahrik altında iyi hal indirimi ile 18 yıl hapis ceza verdi.

• 16.07.2023 Zonguldak’ta 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan ve tutuksuz yargılanan Uğur A. hâkim karşısına çıktı. Uğur A.’ya "iyi hal" indirimi uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

• 02.06.2023 Zonguldak’ta, 11 yaşındaki çocuğuna sistematik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba Murat V.’ye 33 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Murat V’nin yargılama sırasındaki tutum ve davranışları sebebiyle ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak cezayı 28 yıl 1 ay 15 güne düşürdü.

• 11.07.2023 Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 3 çocuk annesi, 32 yıllık eşi Muhterem Akbulut’u 24 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasip Akbulut ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme gerekçeli kararında, "canavarca his" tanımlaması yaptı, 24 bıçak darbesinin bu tanıma girmediğini savunup "iyi hal indirimi" uyguladı.