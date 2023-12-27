Bir grup, DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı: Polis güvenlik önlemi aldı
Ellerinde Türk bayrakları olan ve kendilerini "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı" olarak tanıtan bir grup, DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı. Polis alanda güvenlik önlemi aldı. Kitle ise bir süre polis bariyerleri arkasında bekledikten sonra dağıldı.
Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup Ankara'da Büklüm Sokak'taki Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi önünde toplandı. Polis, bina önünde güvenlik önlemi aldı.
Grubun kendilerini, "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı" üyesi olarak tanıttığı öğrenildi. Kitle, polis bariyeri arkasında bir süre bekleyip slogan attıktan sonra dağıldı.
12 askerin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda hayatını kaybetmesinin ardından başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener olmak üzere bazı siyasetçiler tarafından hedef gösterilmişti.