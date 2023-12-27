Bir grup, DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı: Polis güvenlik önlemi aldı

Ellerinde Türk bayrakları olan ve kendilerini "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı" olarak tanıtan bir grup, DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı. Polis alanda güvenlik önlemi aldı. Kitle ise bir süre polis bariyerleri arkasında bekledikten sonra dağıldı.

Güncel 27.12.2023 13:40 Giriş: 27.12.2023 13:40

Güncelleme: 27.12.2023 14:07 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı