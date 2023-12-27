DEM Parti'den Bahçeli'ye yanıt: Cürmünüz kadar yer yakarsınız, haddinizi bileceksiniz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, basın toplantısı düzenledi. Asker cenazelerinin ardından sürekli hedef haline getirildiklerini vurgulayan Hatimoğulları, "Şerefli olmak yoksul halkın gencecik evlatlarının ölümünü seyretmek midir yoksa ölümlerini engelleyecek politikaları geliştirmek midir?" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Asker cenazeleri üzerinden partisinin hedef haline getirildiğini belirten Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de yanıt verdi.

Hatimoğulları'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'HER GENCİN ACISINI YÜREKLERİMİZDE HİSSETTİK'

"İktidar, asker cenazlerini bile kendisinin bu ülkeyi nasıl yönettiğinin sorgulanmasını engellemek üzerine kullanacak kadar vicdansızca davrandı. Çatışmalarda yaşamını yitiren her gencin acısını yüreklerimizde hissettik.

Çatışmaların derinleştirildiği bir dönemden geçiyoruz. 40 yıldır bu ülkenin dört bir tarafına cenazeler gidiyor, birileri iktidarını korumak için bu çatışmaları körüklüyor. Biz herkesi barış için çalışmaya davet ediyoruz.

'KARŞINIZDA HALKINI ÜÇ KURUŞA SATACAK PARTİ YOK'

Bahçeli ve diğerleri, bizleri karanlık odakların hedefleri haline getiren konuşmalar sıraladı. Sizin karşınızda dolandırıcılar, halkını üç kuruşa satacak sizin gibi insanlar yok. Sizin karşınızda bu laflardan korkacak cesaret yoksunu bir parti yok.

'HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ'

Şeref ve onurdan payesini almayanlara pabuç bırakmayız. Cürmünüz kadar yer yakarsınız, haddinizi bileceksiniz. Bahçeli’nin konuşmalarından nefret ve küfrü çıkarsanız yazacak bir şey bulamazsınız.

Bizler çok katledildik, çok tehdit edildik, işkence gördük, çok hapsedildik. Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi için çok çaba sarf ettik, bugünlere geldik. Bizi Meclis'e leylekler getirmedi, halk taşıdı. Halkı kin ve nefrete teşvik eden Bahçeli'nin dilinin tarihin en kirli çöp sepetinde yer alacağından hiç kuşkumuz yok.

'SAVAŞ KARARINI VERENLERİN YAKINLARI ASKERE GİTMİYOR'

Irak'ın kuzeyinde, karın buzun ortasında naylon çadırlarda savaşa gönderilen yoksul halkın çocukları. Savaş kararını verenlerin yakınları askere gitmiyor. Kerpiç evlerde oturan halkın çocukları sınır ötesine gönderiliyor. Biz parti olarak sınır ötesi harekatların durdurulmasını istedik. Güvenlik dedikçe sınırımız dünyanın en güvensiz sınırı haline getirildi.

'BAHÇELİ KENDİNİ ŞEREF TESTİNDEN GEÇİRECEK'

Şerefli olmak yoksul halkın gencecik evlatlarının ölümünü seyretmek midir yoksa ölümlerini engelleyecek politikaları geliştirmek midir? Onurlu olmak, Türkün, Kürdün, Alevinin özgürce eşit yurttaşlık içinde yaşamalarını talep etmektir. Bahçeli oturacak, kendini şeref testinden geçirecek.

Kürde 'Kürt değilim' derdirtmek için 40 yıldır işkence uyguladınız. Kimseyi kimliğinden, dilinden koparamayız. Buna kimsenin ne hakkı ne haddi vardir. Herkes Kürt sorununun çözümü için projesini ortaya koymalıdır. İmralı'da Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kalkması, barışın konuşulmasının önünü açacaktır. Barışın kaybedeni olmaz. Bizler bu sorunun Meclis zemininde çözümü için her türlü sorumluluğu almaya hazırız."

AKŞENER'E YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün partisinin grup toplantısında DEM Parti hakkında söylediklerine de yanıt veren Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Bizim ismimiz sürekli değişiyorsa parlamento dönüp kendisine bakacak. Bizler üzerindeki baskılara seyirci kalanlar demokrat olduklarını söylemesinler. Onlar sırtlarını 90'lı yılların karanlık tarihine dayamış, biz ise gücümüzü halkımızdan aldık. Umarız ki muhalefetin diğer kesimlerinin aklı başına gelir."