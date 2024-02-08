Bir grup taksici başka bir taksi durağını basıp pompalı tüfekle ateş açtı

Ankara’da bir taksici grubu, sürekli tartışma yaşadıkları başka bir taksi durağını bastı. Çıkan kavgada bir sürücü pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Ankara’da bir taksici grubu, sürekli tartışma yaşadıkları başka bir taksi durağını bastı. Çıkan kavgada bir sürücü pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Mamak’ta bir taksi durağında meydana geldi. İddialara göre, ilçedeki iki farklı taksi durağı çalışanları arasında yaşanan tartışmalara bugün bir yenisi ekledi. Yolcu alma sebebiyle tartıştığı meslektaşı F.K.’nin (45) durağını berberindeki kalabalık grupla basan A.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Saldırısı sonrası A.K. ve beraberindekiler olay yerinden kaçarak ayrıldılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden F.K., ambulansla hastaneye nakledildi ve hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı.

Saldırgan şahıs ise Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kurşunların hedefi olan durak çalışanları ise mağdur olduklarını dile getirerek durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İKİ DURAĞIN KAVGASI AYLARDIR SÜRÜYOR

Saldırı ile ilgili konuşan durak başkanı Kenan Çalkan, “Olay yoldaki bir tartışmadan dolayı çıkıyor ama öncesinde de bir husumet var. Bizim burada çalışmamızı istemiyorlar. İnsanlara ve bizlere zulmediyorlar. Kalabalık bir grup halindeydiler. Durağımızı basıp bizi darp etmeye kalkıştılar. Biz de kendimizi savunduk. Sonra gelip tekrar tehdit ettiler. Biz ilk başlarda gerek görmediğimiz için şikayetçi olmadık. Ardından tekrar geldiler. Tüfekle üzerimize ateş ettiler. Bir arkadaşımızın vücuduna saçmalar isabet etti. Araçlarımızda hasarlar var. Biz bunlardan kurtulmak istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Esas hedef bendim ama diğer arkadaşımız vurulmuş. Olayı planlamışlar önceden. 4-5 senedir sürtüşmeler yaşanıyordu zaten. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir tartışma sonrası tahrikler artmaya başlamıştı” dedi.