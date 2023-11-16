Bir öğüne bütçe!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmeleri gündeminde öğrencilere ücretsiz yemek talebi yer almadı. Veliler ve siyasi partiler, ücretsiz yemek talebinin görüşmelerde yer almamasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda en büyük payın bu yıl da eğitime ayrıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim bütçesinin 1 trilyon 619 milyar 907 milyon 408 bin lira olarak belirlendiğini belirtti. Bu rakamın 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,6'sını oluşturduğunun altını çizen Tekin, "2002'de 4 milyar 955 milyon dolar olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2023 yılında 16 milyar 215 milyon dolara, 2024 yılında ise 38 milyar 294 milyon dolara çıkarıldı" dedi.

"Öğrencilere öğle yemeği" talebi ise bütçede olmadığı gibi Bakan Tekin'in de gündeminde yoktu.

ÜCRETSİZ YEMEK VE ANADİLDE EĞİTİM TALEBİ

Komisyon görüşmelerine katılan HEDEP Milletvekilleri, MEB’e bağlı anaokullarında ücretsiz öğünün kaldırılmasını protesto ederek yeni bütçede öğrencilere yemek verilmesi için kaynak ayrılmasını istedi. Vekiller “Bir öğün ücretsiz yemek” yazılı dövizler açtı.

HEDEP'li vekiller, Kürtçe ve diğer dillere kaynak ayrılmamasının yanı sıra bu yönlü bir vurgu veya ifadenin dahi yer almamasını protesto etmek için “Anadilinde eğitim haktır” yazılı dövizleri de toplantı salonuna taşıdı.

Emek Partisi (EMEP) milletvekili Sevda Karaca, öğrencilere okulda ücretsiz yemek verilmesi talebiyle toplanan 10 bin imzayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e verdi. İmzaların teslim edildiği anın EMEP milletvekili İskender Bayhan görüntüsünü çekti. Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise, "Burada siz çekim için bulunmuyorsunuz. Sadece kendi milletvekilinizi çekebilirsiniz ama Sayın Bakan ile diyalog içerisine girme hakkınız yok" dedi. Bakan Tekin de şikâyetçi olduğunu ve yapılanın özel hayatın ihlali olduğunu söyledi. Tekin, "Nezaketen izin almanız gerekiyordu. Şov malzemesi haline dönüştüremezsiniz" diye konuştu.

Karaca, "Binlerce insan çocuklar açlık çekmesin diye bu kadar emek verdi, taleplerini imzaladılar ve siz kamusal görevinizi yerine getirip çocukların açlığını gündem edip bütçe ayırmadınız, okul öncesi eğitimde var olan yemeği kaldırdınız. Bu imzalar size görevinizi hatırlatmak için, bu imzalar çocukların haklarına sahip çıkmak için bu ülke yurttaşlarının açık beyanı! Bunu herkes bilecek, görecek, duyacak!" ifadelerini kullandı.

Velilerin, “Bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek” kampanyası devam ediyor. Talebi daha geniş kitlelere duyurmak için sosyal medyada etiket kampanyası yapıldı.