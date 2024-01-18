Bir skandal karar daha

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmezken faillerin yargılanması ise devam ediyor. Manisa’da Canan Çeviren’i öldüren 46 yaşındaki Ferhat İnne’ye, ‘kasten öldürme’ suçundan verilen müebbet hapis kararı, Yargıtay tarafından bozuldu.

1’inci Ceza Dairesi, kararının gerekçesinde; sanık İnne’nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmediğini, suç yerinin adresini kolluk güçlerine ve sağlık görevlilerine kendi telefonundan haber verdiğini öne sürerek ‘takdiri indirim’ uygulanmamasının hukuka aykırı olduğunu savundu.