BirGün ortaya çıkarmıştı: CHP’li vekil Kaya’dan villa inşa ettiren Rektör’e tepki

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun villa inşa ettirmesine tepki göstererek, "Öğrenciler uzakla eğitime mecburen devam ettirilirken Rektöre bir hayli hızlı bir şekilde konut yapılmış bunu neyle açıklıyorsunuz?" dedi.

HABER MERKEZİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’un 7,2 milyon TL'ye villa inşa ettirdiğini BirGün ortaya çıkardı.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da yaptığı açıklamada rektöre tepki gösterdi. Kaya, 6 Şubat depremlerinden bu yana depremden hasar almış üniversitesinin meslek yüksekokulu binasının da hâlâ onarılmadığına da dikkat çekti.

CHP’li Kaya, “Osmaniye’de öğrenciler depremden hasar gören binaları onarılmadığı için online eğitime devam ederken mecburen kalmadıkları KYK yurtlarının parasını ödüyorlar, tadilat için ise atılan bir adım yok ama Rektör için olanca hızıyla konut yapılabiliyor, bunu nasıl izah edeceksiniz?” dedi.

Üniversite önünden seslenen Kaya şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depremleri sonrası üniversite online eğitime geçti. Bir yıl geçti neredeyse depremin üzerinden ama hala OKÜ’deki hasarlı binalarda herhangi bir onarım çalışması söz konusu değil. Ayrıca, okullarının açılmasını bekleyen ve binaları onarılması halinde KYK yurtlarında kalması gereken ancak hala binaları onarılmadığı için kalamayan öğrenciler, online eğitimde olmalarına rağmen, o KYK yurtlarına kayıtları silinmesin diye para ödemeye devam ediyorlar. Deprem öğrencilerimizin suçu muydu? Devlet, öğrencilerimizden kalmadıkları KYK yurtları için para almak zorunda mıdır? Ayrıca, OKÜ Meslek Yüksekokulu’nun depremden hasar almış binası için herhangi bir tadilat işleminde bulunulmamışken Rektör Turgay Uzun için olanca hızlı bir şekilde konut yapılması da nasıl izah edilebilir? diye sormak istiyorum.”

Kaya, yetkililere seslenerek “Öğrencilerimizin okulları bir an evvel onarılsın, gençlerimiz uzaktan eğitime devam ediyor. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Öğrenciler uzakla eğitime mecburen devam ettirilirken Rektöre bir hayli hızlı bir şekilde konut yapılmış bunu neyle açıklıyorsunuz?" diye sordu.