BirGün’ün haberi 48 saatte erişime engellendi!

Haber Merkezi

BirGün’ün 27 Mart’ta “Kariye’de ne oluyor?” başlığıyla yayımlanan haber 48 saat sonra erişime engellendi.

Erişim engeli getirilen haberde, “Tarihi 6’ncı yüzyıla uzanan ve 2020’de camiye dönüştürülen Kariye’nin açılışı üç yıldır ertelendiği ve hâlâ kapalı olan Kariye’nin restorasyonunu ise Galata Kulesi’nde hilti rezaletine imza atan yandaş Uludağ Ailesi ile bağlantılı bir şirketin yaptığı” ifade ediliyordu.

Haber’in Sevilay Tuncer’in başvurusuyla İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile engellendiği bildirildi.