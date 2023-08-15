BİSAM verileri: 3 asgari ücret yoksulluk sınırına ulaşmaya yetmiyor!

BİSAM verilerine göre, Temmuz 2023'te dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 525 lira oldu. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 39 bin 886 liraya ulaştı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının yani açlık sınırının temmuz ayında 11 bin 525 lira olduğunu açıkladı.

BİSAM'a göre eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte dört kişilik bir ailenin yapması gereken harcama tutarı yani yoksulluk sınırı ise 39 bin 886 liraya ulaştı.

BİSAM araştırmasında, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 191 lira olarak hesaplandı. Bu değer, yetişkin bir kadın için 3 bin 31, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 235, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 609 lira seviyesinde bulunuyor.

GIDA HARCAMALARI

Günlük harcamalarda Temmuz 2023’te en yüksek maliyet grubunu, 116,31 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 77,82 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 89,45 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira olarak gerçekleşti. Katı yağ ve sıvı yağ ise 20,03 lira, yumurta için 7,11, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9,91 lira harcama yapılması gerekiyor.

Daha dar bir gruplandırmaya göre, harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 30,3 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı yüzde 27,3 ile ikinci sırada.

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 23,3, ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 11,3'tür. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7,8.