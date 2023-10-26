"Biz buraya okumaya geliyoruz, ölmeye değil"

Dün akşam saatlerinde Aydın'da, Işıklı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda ihmalsizlik bir can daha aldı. Yurt asansörünün kayışları kopması sonucu işlenen cinayet, yüzsüzce, asansöre bir kişi fazla binildiği bahanesiyle aklanmaya çalışıldı.

SOL Genç, Aydın Işıklı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda ihmaller sonucu yaşanan asansör kazasında ölen ve yaralanan öğrenciler için yürüyüş düzenledi. Ankara Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan gençler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Biz buraya okumaya geliyoruz, ölmeye değil" pankartı açan gençler, basın açıklamasında "SOL Genç olarak diyoruz ki 6 Şubat'tan şimdiye kadar deprem bölgelerinde gençleri yalnız bırakan devlet, KYK'lerde, üniversitelerde, yaşamın her yerinde bizi yalnız bırakmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

"Artık yeter" diyen gençlerin açıklaması şöyle:

"Dün akşam saatlerinde Aydın'da, Işıklı KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda ihmal can aldı. Yurt asansörünün kayışlarının kopması sonucu işlenen cinayet, yüzsüzce, asansöre bir kişi fazla binildiği bahanesiyle aklanmaya çalışıldı.

Biz devrimci gençler olarak, sıra arkadaşlarımıza, akranlarımıza ve dün aramızdan ayrılan Zeren'e çok görülen insanca yaşama hakkını haykırmak için buradayız. Gençleri her yerden tüm gericiliğiyle kuşatmış, gözü kârdan, ranttan başka şey görmeyen AKP iktidarının ihmalsizliği bir kez daha ölümle sonuçlandı.

Artık Yeter!

Şehrin öbür ucundaki koğuştan bozma KYK'larla tarikat yurtları arasında seçim yapmak istemiyoruz. Soygunu andıran kredilerle hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakılmak istemiyoruz. Gençlerin geçimsizlikten ve bunalımdan intihar etmesini istemiyoruz.

SOL Genç olarak diyoruz ki 6 Şubat'tan şimdiye kadar deprem bölgelerinde gençleri yalnız bırakan devlet, KYK'lerde, üniversitelerde, yaşamın her yerinde bizi yalnız bırakmaya devam ediyor.

Memleketimizin insanlarını her gün ölüme terk eden bu her yerinden çürümüş sisteme başkaldırıyoruz. SOL Genç olarak tüm gençleri insanca yaşamak için mücadeleye çağırıyoruz."