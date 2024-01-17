Bizim için Saray’ın meşruluğu yoktur

TBMM üç haftalık aranın ardından açıldı. CHP, DEM ve MHP grup toplantıları gerçekleştirilirken sınır ötesi operasyonlarda yaşamını yitiren askerlerle ilgili bakanlar Güler ve Fidan Meclis Genel Kurulu’na bilgi verdi.

Politika Servisi

Irak’tan gelen 9 askerin hayatını kaybettiği haberinden sonra partiler belediye başkanlarının açıklaması dahil programlı etkinliklerini ertelemişti. Partiler dün itibariyle yeniden sahaya indi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı yaşar Güler sınır ötesi operasyonda hayatını kaybeden 9 askerle ilgili Meclis genel kurluna bilgi verirken CHP, DEM ve MHP partilerinin grup toplantısını gerçekleştirdi.

TELEFON GELMEMESİ CHP İÇİN ONURDUR

Partisinin Meclis Grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden askerlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramamasıyla ilgili olarak "Bazı telefonların gelmesi gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum" diyerek konuşmasına başladı. Özel, ayrıca muhalefet partilerinin ayrı bir bildiri kaleme alması gerektiğini söyleyerek İYİ Parti'ye de AK Parti ve MHP ile ortak bildiriye imza atmama çağrısı yaptı.

BAYRAĞI VATANI İSTİSMARA DEVAM

Özgür Özel iktidarın sürekli ülkenin ortak değerlerinin arkasına saklanarak siyaset yaptığını ifade ederken “Ekonomi kötüye gidiyor. Dünyada gıda fiyatları düşüyor, Türkiye'de TÜİK'e göre gıda enflasyonu yüzde 72 artmış. Seçimlerde oy talep ettiler, sahte videolar yaptılar, tehdit ettiler. Vatan, ezan, bayrak deyip aç karınlardan oy alıp iktidarı sürdürmek istediler” diye konuştu.

Özel’in milyonlarca insanın merakla beklediği emekli maaşlarına ilişkin CHP'nin önerisini “en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılma” diyerek ifade etti.

Bu ülkede anayasa yoksa kimsenin malının da garantisi yoktur, özgürlük de, gelecek de yoktur. O yüzden mesele sadece Can Atalay meselesi değildir. Bu ülkede devleti ortadan kaldırıp devleti bir şahsa terk etmenin bedellerini ödüyoruz.

SARAY’A HİÇBİR KOŞULDA EYVALLAH DEMEYECEĞİZ

DEM Parti ile CHP arasında gerçekleşen ziyaret trafiğiyle ile de konuşan Özel, “Resmi siyasi partiye ziyaret yaptık. Gizli anlaşma, gizli görüşme yok. Ziyarete gideriz, ziyarete gelirler, veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Birilerinin kolay iktidara oturma döneminin sonuna gelindiği için onların stresi yüksek” dedi.

Özgür Özel grup toplantısını son bölümünü de Erdoğan’a ayırırken “Bundan sonra saraya eyvallah etmeyiz, onunla birlikte imza atıp onu meşrulaştırmayız. Herkes partisine güvensin. Saldırı ve provokasyonları korktukları içindir. Biz bu partiyi ayağa kaldırdık, bu milleti ayağa kaldıracağız. Bu milleti bir avuç zengine teslim etmeyeceğiz" diye konuştu

KONUŞTULAR AMA BİLGİ VERMEDİLER

Milli Savunma bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak’ta 9 askerin ölümüyle ilgili TBMM genel kurulunda bilgi verme amaçlı konuşma yaptı. Yaşar Güler konuşmasını sınır ötesinde bulunmanın gerekleri üzerine oturturken Hakan Fidan ise bölge ülkeleri ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunmayı tercih etti.

Teknik bir bilgilendirmenin ötesine geçemeyen iki konuşma muhalefetin sorularına yanıt olmadı.

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MUTLAKA GİDECEKLER

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP lideri Bahçeli’ye yanıt verirken "Cellatların, savaş çığırtkanlığı yapanların bu parlamentoda yeri yok” dedi. Tülay Hatimoğulları, iki buçuk ay sonra yapılacak yerel seçimlere yönelik ise "Belediyeleri, seçme ve seçilme hakkının iradesiyle koruyacağız. Anayasaya aykırı gaspçı ve kayyımcı zihniyete bir daha yol vermeyeceğiz, girmelerine izin vermeyeceğiz. Şırnak, Bingöl, Ağrı ve Muş'u mutlaka alacağız” derken batı illerinde 'kent uzlaşısı' çözümünü tekrarladı.