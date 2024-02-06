Bloomberg'de dikkat çeken "Fatih Karahan" analizi

Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişimini yorumlayan Bloomberg, Erkan’ın görevi bırakmasına "herkesin hazırlıksız yakalandığı" yorumunu yaptı. Banka, yeni başkan Fatih Karahan'ın politikalarının daha 'şahin' olacağını öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan deprem, dünya ekonomi medyasının gündeminde de yer etmeyi sürdürüyor. Konu son olarak ABD merkezli Bloomberg’de işlendi.

Hafize Gaye Erkan’ın görevi bırakması karşısında "herkesin hazırlıksız yakalandığı" yorumunda bulunan Bloomberg, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk yetkililer, Erkan'ın görevden alınmasının mayıs ayından bu yana kaydedilen ekonomik ilerlemeyi boşa çıkarabileceği yönündeki korkuları yatıştırmak için acele etti ve Erdoğan'ın hâlâ faiz programı desteklediğini söyledi. Bu yorumlar, Erdoğan'ın Temmuz 2023'ten bu yana başkan yardımcısı olan Fatih Karahan'ı yeni merkez bankası başkanı olarak atamasıyla desteklendi."

"KARAHAN, ERKAN'A GÖRE DAHA ŞAHİN"

Yeni başkan Fatih Karahan'ın Amazon.com ve New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak 10 yılı aşkın bir deneyime sahip ve Erkan’a göre 'daha şahin' (sıkılaşma eğiliminde) olduğu yorumu yapan Bloomberg, yabanvı ekonomistlerin Karahan'ın önümüzdeki dönemde uygulayacağı politikalar hakkında düşünmeye sevk edildiğini yazdı.

Analizde şu ifadeler yer aldı: "Karahan, Amazon.com ve New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak 10 yılı aşkın bir deneyime sahip ve Erkan’a göre daha şahin. Bu durum yabancı analistleri, geçen ay sekiz aylık bir sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğini açıklamasına rağmen Merkez Bankası’nın onun liderliğinde faizleri daha da yükseltip yükseltmeyeceği konusunda düşünmeye sevk etti. Göreve geldikten sonra yaptığı ilk yazılı açıklamada Karahan, fiyat istikrarının öncelikli olduğunu ve enflasyon görünümünün kötüleşmesi halinde Merkez Bankası'nın harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti."