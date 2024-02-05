Karahan’dan ‘kemer sıkmaya devam’ mesajı

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan göreve atanmasının ardından yaptığı ilk değerlendirmede "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından yerine atanan Karahan, ilk değerlendirmesini TCMB’nin web sitesi üzerinden yaptı. Enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı: “Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

DESTEĞİMİZ TAMDIR

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Karahan ve ekibine desteklerinin ve güvenlerinin tam olduğunu açıkladı. Şimşek, X’ten yaptığı paylaşımında "Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. Şimşek, dünyaya yönelik İngilizce attığı mesajında ise dikkat çeken bir “uygunluk” vurgusu yaptı. Şimşek ingilizce mesajında "Karahan bu göreve çok uygun bir isim. Çoğunluğu New York Merkez Bankası’nda olmak üzere geniş bir deneyime sahip olan Karahan’ın bu yeni görevinde başarılı olacağından hiç şüphem yok" dedi.

İSTİFANIN YANKILARI

Öte yandan Erkan’ın istifasının yankıları sürüyor. ABD merkezli finans dergisi Forbes dergisi Erkan’ın İstanbul’daki kira fiyatları nedeniyle annesinin evine taşındıklarını söylediği röportajına Erdoğan’ın sinirlendiğini iddia etti. HSCB ve Morgan Stanley ise görev değişikliğinin politika değişimine işaret etmediği ve mevcut para politikası çerçevesinin korunacağı görüşünde birleşti.