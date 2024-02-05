Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasına ilişkin yeni detaylar

Yandaş gazeteci Cem Küçük, Hafize Gaye Erkan'ın babası için "İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu" dedi. Bakan Mehmet Şimşek'in durumu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattığını belirten Küçük, "Erdoğan 'İstediğini yapabilirsin' dedi. Şimşek tam yetkili olarak Gaye Erkan’ı görevden aldı ve yerine Fatih Karahan’ı atadı" ifadelerini kullandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasına ilişkin detayları paylaştı.

Esas sorunun Hafize Gaye Erkan'ın babası olduğunu belirten Küçük, "Merkez Bankası, İstanbul Ataşehir’de. Babası burayı 'ailenin konağı' zannetti! İşlere karıştı. İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in durumu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattığını belirten Küçük, "Erdoğan 'İstediğini yapabilirsin' dedi. Zaten Şimşek de artık Gaye Hanımla bu işin gitmeyeceğini gördü. Şimşek tam yetkili olarak Gaye Erkan’ı görevden aldı ve yerine Fatih Karahan’ı atadı. Zaten Resmî Gazete’de Gaye Hanım için 'görevden alındı' yazıyor" bilgilerini paylaştı.

Cem Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"14-28 Mayıs seçimlerinden sonra en önemli konu ekonomiydi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ekonominin başına tam yetkili olarak Mehmet Şimşek’i getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek’e "ekibini kurabilirsin" dedi.

Sayın Şimşek için en önemli konu Merkez Bankası’ydı. Hafize Gaye Erkan bu makam için biçilmiş kaftandı. Dünyanın en iyi okullarında okumuş, küresel çaptaki finans kurumlarında çalışmıştı. Son görev yaptığı First Republic Bankası’nın batacağını öngörmüş ama banka gerekeni yapmamıştı.

Tam yetkili olarak göreve gelen Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına Gaye Hanımı getirdi. Haziran ayından bu yana işler iyi gitti. Parasal sıkılaştırma başarıldı. Faizler artırıldı. Orta Vadeli Program gayet sağlıklı bir şekilde yürütüldü.

Ancak daha sonra bazı arızalar çıktı. ABD’de ciddi paralar kazanan Gaye Hanımın pahalı kiralardan ev bulamadığı için babasının evine yerleştiği açıklaması iyi olmadı. Çünkü Gaye Hanım zengin bir kadın ve İstanbul’da aile apartmanları olduğu biliniyor.

Esas sorun Gaye Hanımın babası oldu. Merkez Bankası, İstanbul Ataşehir’de. Babası burayı "ailenin konağı" zannetti! İşlere karıştı. İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu... Hangi okulda okursanız okuyun, maalesef "Ortadoğululuk" geçmiyor. ABD’de 20 sene de kalsanız, tavır değişmiyor. Gaye Hanımın babası mesela Goldman Sachs’ta kızının yanına gidip gelebiliyor muydu? Orayı da çiftlik gibi kullanmıyordu? Üstüne üstlük Gaye Hanımın babası itibarı olmayan gazeteciler üzerinden "duyar kasmaya" çalıştı...

Bütün bu yaşananlar Mehmet Şimşek’in kulağına gitti. Bu arada aralık ortasında ABD’ye giden Gaye Hanım 26 gün dönmedi. Şirketlerle görüşme yaptığı söylendi. Hiçbir kamu görevlisi -mecburi görevler haricinde- yurt dışında 26 gün kalamaz!

Gaye Erkan’ın aile ve duygusal yapısının bu işleri kaldıramayacağını anlayan Mehmet Şimşek durumu Sayın Erdoğan’a anlattı. Erdoğan ekonomi yönetimini zaten olduğu gibi Mehmet Şimşek’e bırakmıştı. “İstediğini yapabilirsin” dedi. Zaten Şimşek de artık Gaye Hanımla bu işin gitmeyeceğini gördü.

Şimşek tam yetkili olarak Gaye Erkan’ı görevden aldı ve yerine Fatih Karahan’ı atadı. Zaten Resmî Gazete’de Gaye Hanım için “görevden alındı” yazıyor."