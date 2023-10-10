BM, AB'den Filistinlilere yardımı kesmemesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile görüşerek "Filistinlilere yardımı durdurmayın" çağrısı yaptığı bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin çatışması ve bunun etkileri hakkında telefon görüşmesi yaptı. AB yetkilileri, dün yapılan görüşme hakkında bugün gazetecilere bilgi verirken Guterres'in Filistinlilere yardımların askıya alınmaması konusunda Michel'e çağrıda bulunduğunu aktardı.

Michel, dünkü görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu, bunun uluslararası hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini belirterek "Sivil Filistinlilere çok ihtiyaç duyulan kalkınma ve insani yardımları kesmemeliyiz. Bu durum, Hamas tarafından kullanılabilir ve gerilim ile nefreti körükleyebilir" ifadesini kullanmıştı.

AB'NİN İNSANÎ YARDIMLARI SÜRECEK

AB'nin Filistin'e yardımları hakkında dün çelişkili açıklamalar yapılmıştı. AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluktan sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, toplam 691 milyon euroluk kalkınma yardımı projelerini gözden geçireceklerini, tüm ödemelerin hemen durdurulacağını açıklamıştı.

AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic ise insani yardımların süreceğini bildirmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de vadesi gelen ödemelerin askıya alınmayacağını duyurmuş ve "Tüm Filistin halkını cezalandıracak biçimde ödemelerin askıya alınması, AB'nin bölgedeki çıkarlarına zarar verecek ve teröristleri daha da cesaretlendirecektir" açıklamasını yapmıştı.