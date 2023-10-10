Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Putin: İsrail-Filistin çatışması ABD'nin başarısızlığını gösteriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin-İsrail çatışması hakkında ilk kez konuştu. Putin, söz konusu çatışmaların ABD'nin orta doğu politikasındaki başarısızlığını gösterdiğini belirtirken bağımsız ve egemen bir Filistin devleti olması gerektiğini söyledi.

Dünya
  • 10.10.2023 15:54
  • Giriş: 10.10.2023 15:54
  • Güncelleme: 10.10.2023 16:04
Kaynak: Haber Merkezi
Putin: İsrail-Filistin çatışması ABD'nin başarısızlığını gösteriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi günü Hamas'ın öncülüğündeki Filistinli grupların İsrail'e saldırması ve ardından başlayan çatışmalar hakkında ilk kez değerlendirme yaptı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelen Putin, ABD'nin Filistinlilerin çıkarını göz ardı ederek müzakereleri tekeline almaya çalıştığını, her iki taraf için de kabul edilebilir bir uzlaşma yolu aramayı reddettiğini savundu.

Çatışmalar için 'ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlık örneği' diyen Putin, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti olması gerektiğini söyledi. 

İranın dinî lideri Hamaney: “Biz yapmadık ama İsrail’e saldıranların ellerinden öpüyoruz”
İsrail ordusu: Gazzeye kara operasyonu mümkün, hazırız
Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda dördüncü gün: İsrailde can kaybı 1000i geçti
BirGün'e Abone Ol