Putin: İsrail-Filistin çatışması ABD'nin başarısızlığını gösteriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin-İsrail çatışması hakkında ilk kez konuştu. Putin, söz konusu çatışmaların ABD'nin orta doğu politikasındaki başarısızlığını gösterdiğini belirtirken bağımsız ve egemen bir Filistin devleti olması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi günü Hamas'ın öncülüğündeki Filistinli grupların İsrail'e saldırması ve ardından başlayan çatışmalar hakkında ilk kez değerlendirme yaptı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelen Putin, ABD'nin Filistinlilerin çıkarını göz ardı ederek müzakereleri tekeline almaya çalıştığını, her iki taraf için de kabul edilebilir bir uzlaşma yolu aramayı reddettiğini savundu.

Çatışmalar için 'ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlık örneği' diyen Putin, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti olması gerektiğini söyledi.