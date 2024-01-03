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BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın Kirman eyaletindeki saldırıyı şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın Kirman eyaletinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Dünya
  • 03.01.2024 21:12
  • Giriş: 03.01.2024 21:12
  • Güncelleme: 03.01.2024 21:20
Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın Kirman eyaletindeki saldırıyı şiddetle kınadı
FOTOĞRAF: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın Kirman eyaletinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

BM Sözcülük Ofisinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

BM Genel Sekreteri'nin yakınlarını kaybeden ailelere ve İran halkı ile hükümetine başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedilen açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in Kirman'daki saldırıyı şiddetle kınadığı vurgulanarak, "Genel Sekreter sorumluların hesap vermesi gerektiği çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

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